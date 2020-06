Una raccolta fondi benefica per ricordare Simone Forcieri

Sarzana - Val di Magra - “Grazie di tutto, ultimo vero eroe. Ti vogliamo bene”. Paolo Corradeghini e Nicola Gaeta hanno ricordato così Simone Forcieri, il 33enne sarzanese mancato prematuramente nella giornata di sabato e salutato per l'ultima volta questa mattina a Crociata dove si sono svolti i funerali.

Con loro aveva infatti condiviso il progetto “Mi local hero” con il quale cinque anni fa avevano promosso i volti più noti e attivi della comunità sarzanese che in queste ore ha espresso sincere parole di lutto nei confronti del giovane architetto che era amato e stimato da tutti. Tanti anche gli amici che si sono stretti attorno ai famigliari in questo momento terribile e che per rendergli omaggio hanno avviato una raccolta fondi: “Crediamo che il modo migliore per salutare e ricordare Simone – hanno scritto – sia tramite una donazione, per la ricerca scientifica, all'istituto di cura Humanitas di Milano”. Chiunque volesse partecipare può contattare via messaggio Ale (3357378039), Andrea (3338642698) e Momo (3914927021).