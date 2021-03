Una dose di cocaina a 40 euro vale l'arresto di un giovane pusher

Sarzana - Val di Magra - Nel tardo pomeriggio di ieri, durante un quotidiano servizio di controllo ed osservazione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di sarzana hanno arrestato un giovane magrebino, notato passeggiare piuttosto nervosamente nel centro cittadino della città, tra i giardini pubblici, innanzi il centro sociale "Barontini" e l’adiacente plesso scolastico. Lo straniero è stato avvicinato da un giovane italiano, conosciuto dai militari, al quale con mossa repentina ha consegnato un piccolo involucro di cellophane, risultato poi contenere una dose di cocaina, in cambio di quaranta euro in contanti. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e il giovane spacciatore arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia carabineri di Sarzana, in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina alla presenza del giudice Acerbi. Il pusher, a seguito di richiesta di patteggiamento, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e tremila euro di multa mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura spezzina come assuntore di stupefacenti.