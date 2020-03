Una decina di casi a Castelnuovo, sindaco chiude cimiteri e ciclopedonale

Montebello: "Famiglie in quarantena in stretto contatto con Comune e Asl". Da domani al supermercato spesa minima di dieci pezzi.

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo casi anche a Castelnuovo, si tratta di meno di dieci persone mentre alcune decine di famiglie sono in quarantena”. Così in serata il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello il quale tramite un videomessaggio Facebook ha aggiornato la popolazione sul alcuni provvedimenti adottati. “La situazione è sotto controllo – ha aggiunto – tutte le persone sono ospedalizzate e le famiglie interessate sono in contatto costante con l'Amministrazione e Asl, è importante che tutta la cittadinanza continui a seguire le indicazioni istituzionali”.

“Oggi abbiamo chiuso i cimiteri e la pista ciclopedonale sul Canale Lunense. Il terzo provvedimento riguarda invece il supermercato Conad: da domani chi andrà dovrà acquistare almeno dieci pezzi, cercate di concentrare gli acquisti e non andate a fare la spesa per un etto di prosciutto e un litro di latte. Ancora meglio – ha concluso – fate una 'rete' di acquisti fra vicini di casa”.