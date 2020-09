Un rallentatore a tutela degli alunni dell'Arzelà

Sarzana - Val di Magra - Via dei Molini, la strada che si stacca dall'incrocio della Piramide – un crocevia a visibilità zero o quasi – e sale verso la Bradia è nota per essere, per molti, un'appendice del circuito di Montecarlo. Per altro a doppio, angustissimo, senso. A scalfire un po' questo scenario va sicuramente il rallentatore installato stamattina, come da ordinanza sottoscritta nei giorni scorsi dal comandante della Municipale, Roberto Franzini. Il dosso è stato sistemato all'altezza dell'ingresso dell'Istituto Arzelà, da dove entrano anche i ragazzini delle medie temporaneamente ospitati alle superiori. Il limite di velocità al cospetto del rallentatore è di 30 chilometri orari.