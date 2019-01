Un premio per i poliziotti di quartiere spezzini

Riconoscimento anche per il comandante dei carabinieri di Sarzana e per il questore.

Sarzana - Val di Magra - Non è mancato uno spazio premiazioni ieri al convegno 'Da Work in Blue a Sistema turismo', organizzato nella sala consiliare di Sarzana da Formimpresa Liguria, che nel corso dell'iniziativa ha anche presentato il

corso per chef

che avrà come docente d'eccezione lo stellato Mauro Ricciardi. I riconoscimenti sono andati all'ammiraglio Giorgio Lazio e al vescovo Luigi Ernesto Palletti “per la collaborazione sempre fornita per la crescita professionale e civile degli allievi dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale gestiti da Formimpresa Liguria”. Riconoscimenti per il contributo nell'educazione alla legalità per il questore Francesco Di Ruberto (a ritirare la targa il suo vice Mariani) e al comandante della Compagnia carabinieri di Sarzana Federico Silvestri. Per la medesima ragione sono stati premiati anche i quattro poliziotti di quartiere che operano alla Spezia: gli assistenti capo Nicoletta Bastianetto, Nicola D'Ugo, Arianna Forlini e Antonello Monte. Premiati infine ex allievi di Formimpresa che hanno avviato un attività.