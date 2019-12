Un manuale per difendersi dalle truffe

Sarzana - Val di Magra - L'assessore alla sicurezza di Sarzana Stefano Torri e il capitano della locale compagnia dei Carabinieri Federico Silvestri hanno presentato questa mattina in sala consiliare il “Manuale antitruffa” realizzato in sinergia fra Arma e amministrazione, con la collaborazione della Polizia Locale, per fornire un utile strumento di difesa in particolare per le fasce più a rischio come gli anziani. Capita sempre più spesso infatti che i malintenzionati sfruttando la buonafede delle persone le raggirino con inganni dalle modalità spesso simili. Come riportato dal manuale – che sarà distribuito gratuitamente – i metodi più comuni sono quello “dell'abbraccio del vecchio amico”, della “falsa elemosinante”, del “finto incidente stradale” o del “finto posteggiatore”. Per quanto riguarda le truffe “a domicilio”, specie negli ultimi tempi, si sono ripetute più spesso quelle del finto tecnico del gas che deve verificare situazioni di potenziale rischio, quella del finto creditore che reclama soldi da un parente o da un coniuge e infine quello della verifica di eventuali banconote false in casa.

Ma oltre a mettere in guardia da possibili situazioni di rischio, il manuale indica anche le principali regole di autotutela da tenere sempre in considerazione come: ricordare sempre particolari fisici degli sconosciuti, annotare marche o targhe delle auto e ricordare se la persona in questione aveva con sé un cellulare. Il consiglio principale, ribadito anche questa mattina dal personale dei Carabinieri e del Comune è sempre quello di chiamare il 112 per chiarire ogni dubbio e segnalare prontamente situazioni ambigue o potenzialmente pericolose.