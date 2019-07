Un calzino pieno ma non di dolciumi e carbone

Sarzana - Val di Magra - Mentre si trovano impegnati in alcune opere di manutenzione, alcuni operai del Comune di Sarzana si sono imbattuti questa mattina in una strana... scoperta. In mezzo alle siepi di un giardino pubblico di Via Pecorina è spuntato infatti un calzino usato decisamente gonfio. Non c'entrano nè una Befana in grave ritardo o in metto anticipo, nè qualche accidentale caduta del bucato steso. In quel calzino invece c'erano ben tredici involucri ben sigillati, che contenevano in verità cocaina purissima come hanno potuto appurare i poliziotti del Commissariato di Sarzana, chiamati all'intervento dagli operai stessi. La droga è stata naturalmente sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.