Un altro pusher arrestato nei boschi di Martinello

Sarzana - Val di Magra - Non si fermano le attività dei carabinieri della Compagnia di Sarzana, che ogni giorno operano nella prevenzione e contrasto allo spaccio della droga, con una nuova iniziativa che ha portato ad un altro risultato positivo concretizzato dai militari dell’Aliquota Radiomobile, che testimonia il loro costante impegno, anche nelle zone agresti e difficili del territorio. Nel pomeriggio di ieri, a Martinello, già in precedenti occasioni teatro di analoghe operazioni, hanno organizzato un servizio, cominciato già dalle prime ore del mattino in una località boscata, procedendo alla perlustrazione del territorio che ha consentito di individuare un giaciglio occultato fra la fitta macchia, che un 38enne di origini nordafricane, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, aveva allestito ed usava come luogo ove incontrarsi con giovani della Val di Magra che fanno uso di droga ed ai quali vendere cocaina.



Quando l’uomo ha visto i militari ha cercato di scappare ma è stato subito fermato e bloccato: addosso aveva sedici dosi di cocaina sigillate con involucri di cellophane già pronte per essere smerciate al dettaglio, per un quantitativo totale di ventitre grammi di stupefacente, un bilancino di precisione adatto a pesare e dividere le dosi prima della vendita, un telefono cellulare utilizzato per contattare i clienti e 420 euro in contanti, frutto di precedenti spacci di droga. Nelle sue disponibilità anche un coltellaccio lungo 37 centimetri ed uno a serramanico con una lama di 10 centimetri, per cui dovrà rispondere anche di porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere. Dalla vendita sul mercato clandestino degli stupefacenti la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare al pusher oltre 2.000 euro di guadagno.



Dalla località del Comune di Calice al Cornoviglio, i carabinieri lo hanno arrestato e condotto in caserma dove, dopo una nottata passata in cella con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere, questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale della Spezia dove si è tenuta l’udienza di convalida, al termine della quale lo spacciatore ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione.