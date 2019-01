Ultimo saluto a Virgino Olivieri milite della Croce verde di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Il consiglio direttivo e i militi della pubblica assistenza Croce Verde di Arcola annunciano la scomparsa del caro amico Virginio Olivieri. “Avrebbe compiuto 89 anni a maggio e finchè il fisico glielo ha consentito ha prestato attività di volontariato nella nostra associazione, dapprima come milite e poi come semplice socio - si legge in una nota -. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, il feretro partirà alle ore 15 dalla camera mortuaria di Sarzana e raggiungerà la sede della Croce Verde in piazza 2 Giugno per un breve saluto, successivamente continuerà per il cimitero dei Boschetti per la cremazione. Invitiamo tutti i soci e i sostenitori della nostra associazione ad essere presenti”.