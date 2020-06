Uccise un anziano a Ponzano, sarà processato in Italia

Sarzana - Val di Magra - C'erano anche i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sarzana ieri all'aeroporto romano di Fiumicino ad attendere il 46enne rumeno che il 13 febbraio scorso uccise Romano Mantegazza. L'anziano era infatti intervenuto per difendere la propria badante dall'aggressione dell'uomo che lo aveva invece colpito con uno schiaffo fortissimo facendolo cadere a terra provocandogli un edema cerebrale che ne aveva causato il decesso pochi giorni dopo.

All'indomani dell'aggressione l'uomo aveva fatto ritorno in patria portandosi dietro anche la donna, mentre i militari a tempo di record erano riusciti a raccogliere testimonianze e prove a suo carico, ottenendo il provvedimento di custodia cautelare in carcere da parte dell'autorità giudiziaria. Misura convertita in mandato di arresto europeo tramite il Ministero della Giustizia e messa in atto dalla Polizia rumena che il 25 marzo aveva provveduto all'arresto dell'operaio. Rimasto in carcere fino alla rogatoria internazionale e all'estradizione, l'uomo ieri è stato rispedito in Italia scortato su un volo di linea e tradotto in carcere a Rebibbia in attesa del processo. Dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati per i quali rischia condanne pesantissime.