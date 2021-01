Ubriachi e molesti. Rissa in centro a Sarzana, quattro denunciati

Sarzana - Val di Magra - Serata movimentata quella della scorsa notte a Sarzana. Quattro giovani della zona, incuranti delle restrizioni anti Covid, a seguito del degenerare di una discussione sorta tra di loro per futili motivi, in pochi attimi sono passati alle mani, facendo volare pugni, schiaffi e calci. Incuranti di tutto e in preda ai fumi dell’alcool, i quattro si sono anche impossessati di sedie e tavoli che hanno trovato nello dehors di un noto locale dei Piazza Garibaldi (chiuso al momento dei fatti) ed hanno iniziato a spaccarseli addosso.



La loro zuffa non è però durata molto: i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sarzana, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio e del rispetto delle norme anti assembramento, proprio in quegli istanti transitavano in Piazza Garibaldi e sono immediatamente intervenuti per sedare la rissa, aiutati dai colleghi di una volante dei colleghi del locale Commissariato che gravitava nella zona. Dopo aver placato gli animi, i militari hanno identificato i quattro soggetti, due dei quali già noti alle forze dell’ordine nonostante la giovane età. Per tutti è scattata una denuncia in stato di libertà per rissa e danneggiamento, nonché una severa sanzione amministrativa per ubriachezza molesta e per il mancato rispetto della normativa anti Covid.



(foto: repertorio)