Turista lombardo si fa male sul sentiero, interviene l'elicottero

Sarzana - Val di Magra - Disavventura per un 54enne lombardo oggi pomeriggio lungo il sentiero che da Montemarcello porta alla spiaggia di Punta Corvo (Ameglia). Il turista, in vacanza insieme alla moglie e a una coppia di amici, è scivolato provocandosi una lussazione alla caviglia che gli impediva di continuare il percorso. Sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sarzana e il Soccorso alpino. Vista l'impossibilità del 54enne di camminare, i soccorritori hanno individuato un'area sgombera da alberi per verricellare il ferito a bordo dell'elicottero Drago 72 dei Vigili del fuoco (foto), arrivato da Genova. Il velivolo ha trasportato il 54enne alla Spezia, dove un'ambulanza l'ha prelevato e portato al locale Pronto soccorso.