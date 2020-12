Truffavano i turisti affittando una casa inesistente

Sarzana - Val di Magra - A conclusione di un’attività di indagine durata alcuni mesi, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Magra hanno denunciato, per truffa, un 34enne ed un 20enne residenti in provincia di Napoli.

Come è stato accertato dai militari, i due avevano pubblicato su uno dei tanti siti specializzati un annuncio in cui pubblicizzavano una casa per le vacanze a Cavalese, in Trentino.

All’annuncio aveva risposto una famiglia residente in provincia della Spezia, interessata ad affittare la casa per le vacanze di Natale e Capodanno 2019-2020. Ne erano seguiti alcuni contatti ed era stato raggiunto un accordo. Per concludere, i due napoletani avevano richiesto tremilatrecento euro, somma in linea con i prezzi di mercato, ed avevano richiesto il pagamento tramite assegno. A pagamento avvenuto, però, il locatore si era reso irreperibile. La casa era risultata poi inesistente, mentre l’assegno era stato regolarmente incassato su un conto corrente acceso presso una banca lombarda che, come hanno appurato le indagini, era stato aperto utilizzando un documento falso.

La famiglia vittima del raggiro aveva così visto sfumare il sogno di una vacanza nella splendida cornice delle montagne innevate del Trentino.



Di qui la denuncia da cui hanno preso il via le indagini che hanno consentito ai Carabinieri di identificare i due responsabili, denunciati all’Autorità Giudiziaria alla quale dovranno rispondere di truffa ed uso di documenti falsi.



Quello delle truffe relative a inserzioni per case vacanze inesistenti è un fenomeno purtroppo quasi all’ordine del giorno, sull’onda del sempre più comune ricorso alle transazioni online.

Per difendersi, allorquando sarà possibile circolare di nuovo superate le restrizioni imposte dal Covid-19, può essere utile seguire alcune semplici regole, tra le quali:

- Controllare che non siano state usate foto di repertorio ma scatti reali, visto che gli annunci fraudolenti riportano spesso foto di abitazioni realmente esistenti e pubblicizzate su altri siti. Si può verificarlo con una “ricerca per immagini” su un motore di ricerca.

- Cercare sulle mappe online la strada indicata, per capire se l’immobile e la zona corrispondono alla descrizione fatta nell’annuncio.

- Cercare online la strada per un tour virtuale, per vedere la casa, facendosi confermare l’indirizzo dall’inserzionista.

- Valutare l’affidabilità dell’inserzionista, controllando da quanto tempo è attivo, quanti annunci ha pubblicato e quanti ne ha attualmente online.

- Verificare l’adeguatezza del prezzo richiesto con quelli di mercato.

- Chiedere di fissare un appuntamento con l’inserzionista per una visita dal vivo della casa, diffidando se trova scuse per non farlo, neanche delegando qualcuno.

- Versare solo una caparra, chiedendo di saldare al momento dell’arrivo.

- Non inviare mai documenti personali, che potrebbero essere utilizzati per fini illeciti.

- Effettuare pagamenti solo su Iban o tramite metodi di pagamento tracciato, su un conto corrente italiano, evitando carte di credito ricaricabili.