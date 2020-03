Trovata una sistemazione temporanea per la persona sfollata dopo il rogo dell'appartamento

Sarzana - Val di Magra - È stata temporaneamente sistemata in una struttura di accoglienza spezzina la persone che ieri sera a Sarzana è stata evacuata dalla sua abitazione andata a fuoco in via XX Settembre insieme agli altri residenti della palazzina a causa della presenza di alcune bombole di Gpl. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco della caserma cittadina coadiuvati anche dai rinforzi arrivati dalla sede centrale anche con un mezzo utilizzato per completare lo smassamento degli oggetti bruciati rimossi dall'appartamento e accumulati in strada. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia, 118 e uomini della Protezione Civile con l'assessore Torri mobilitati anche sul fronte Covid.

In attesa che venga verificata l'agibilità dell'appartamento, la persona evacuata è stata presa in carico dall'assessore ai servizi sociali Eretta che si è adoperato per trovargli una sistemazione per queste prime notti, cosa non facile vista la chiusura di tutte le strutture ricettive cittadine a causa per dell'emergenza.