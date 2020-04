Troppi batteri, stop ad acqua per scopi alimentari a Montemarcello

Sarzana - Val di Magra - Quando si dice che piove sul bagnato. Non bastano le preoccupazioni per la pandemia da coronavirus, le incertezze sul futuro, la vita necessariamente stravolta dalle misure anti contagio. Siamo a Montemarcello, nota frazione sulle alture amegliesi. Dove Asl,a seguito di controlli, ha poco fa informato il Comune di Ameglia che l'acquedotto di Montemarcello ha superato i limiti di legge per la presenza di colibatteri nell'acqua.

"Attenzione! E' vietato utilizzare l'acqua dell'acquedotto per scopi alimentari se non previa bollitura. Gli usi igienici sono consentiti. Seguiranno aggiornamenti", ha informato il sindaco Andrea De Ranieri attraverso i social network, spiegando che la rete idrica sarà bonificata utilizzando cloro.