Troppa gente, la sindaca chiude parchi e campetto

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Santo Stefano, Paola Sisti, con un'ordinanza emanata in queste ore, ordina la chiusura del Parco di Via Vaggia, del Parco dell'Uliveto e del Parco 2 Giugno. "Il provvedimento è stato adottato dopo aver riscontrato la presenza di un numero eccessivo di persone nei parchi, sia pure nel rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo di mascherina. Nel caso del parco di Via Vaggia, l'utilizzo dell'area come campo di calcio da ragazzi anche minorenni non consente il rispetto delle regole di sicurezza", spiega Palazzo civico.

Sabato 9 maggio si svolgerà il mercato settimanale, limitatamente alla vendita di generi alimentari. "Si prega pertanto di lasciare libere le aree dedicate ad ospitare il mercato, rispettando i divieti di parcheggio in vigore", l'invito del Comune.