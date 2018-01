Trinità, utilitaria in fiamme davanti agli occhi dei passanti

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti e hanno domato il rogo.

Sarzana - Val di Magra - Un'auto in fiamme alle porte del centro di Sarzana, impossibile da non vedere per chi passava dalle parti di Via 8 marzo, nel quartiere Trinità. Diversi passanti hanno così telefonato al 115 per segnalare la presenza di quella vettura ormai divorata da un incendio le cui cause sono naturalmente ancora da comprendere. I vigili del fuoco sono partiti dalla caserma del distaccamento di Sarzana e hanno avuto ragione del rogo.