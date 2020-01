Tre mesi per incassare, 8 milioni finiscono in tasse

Sarzana - Val di Magra - Un tempismo perfetto per il fortunato vincitore "spezzino" del jackpot del Superenalotto. La schedina giocata a Romito Magra arriva in anticipo di poche settimane sulla nuova quota di prelievi disposta dal governo sui giochi. Dal 1° marzo 2020 infatti, lo Stato si terrà il 20% delle vincite superiori ai 500 euro ottenute con lotterie e Gratta e Vinci. La tassa sulla fortuna avrebbe decurtato di 13.433.654,42 euro la cifra effettivamente destinata al conto del possessore della schedina vincente. Con la tassazione attuale (al 12%), saranno invece 8.066.192,652 euro quelli che resteranno all'erario. In pratica la vincita netta segnata ieri sera ammonta a circa 59.152.139 euro e spiccioli su un montepremi che era di 67.218.272,10.



Per ritirare il premio serve un viaggio a Milano o Roma presso uno degli Uffici Premi di Sisal. Operazione questa che solitamente non si effettua di persona, per una questione di privacy, ma tramite un legale delegato che presenta i documenti richiesti: documento d'identità, codice fiscale e una stampa di dettaglio della giocata vincente. Questo deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it. La pratica passa al vaglio di una commissione dell'Agenzia dei Monopoli che dà il via libera al pagamento: da questo momento i soldi arrivano in banca entro 31 giorni. In caso nessuno reclami la vincita entro fine aprile, il montepremi sarà incassato dall'erario.