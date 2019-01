Travolta da un camion che fugge senza soccorrerla

Drammatico investimento sull'Aurelia a Sarzana, una donna di 47 anni lotta al San Martino di Genova dopo essere stata operata. I testimoni indirizzano i carabinieri verso il pirata della strada.

Sarzana - Val di Magra - Stava andando a lavorare come ogni mattina, ma oggi invece di apprestarsi a tornare a casa lotta tra la vita e la morte in ospedale. E' affidata ai chirurghi del San Martino di Genova una donna di 47 anni di età urtata violentemente e ferita in modo grave sulla via Aurelia a Sarzana attorno alle 7.30. Un camion cassonato, così è stato ricostruito grazie a un testimone oculare, l'ha travolta mentre camminava sul ciglio della strada senza fermarsi a soccorrerla. Anzi, si è dato alla fuga e in questo momento le forze dell'ordine stanno stringendo il cerchio per risalire all'autore dell'investimento.



La donna è stata trasportata dapprima presso il pronto soccorso del San Bartolomeo dove è stata raggiunta dai famigliari che non avevano più notizie di lei. Da qui si è deciso per il trasferimento all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dove le sue condizioni sono state giudicate talmente gravi da predisporre il viaggio in elicottero fino al San Martino di Genova. Nel nosocomio del capoluogo è stata operata per ore per le gravi lesioni riportate e ora è ricoverate in prognosi riservata.



I Carabinieri della compagnia di Sarzana stanno ora sentendo testimoni e acquisendo i filmati delle telecamere della zona e del percorso di fuga per riuscire a risalire alla targa precisa del mezzo, di cui hanno rilevato alcune caratteristiche particolari. L'investitore ha le ore contate e ogni minuto che passa senza che questi si presenti di propria spontanea volontà presso la caserma dei carabinieri di Sarzana aggrava la sua posizione.