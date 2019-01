Tragedia domestica: muore Susanna, moglie di Stefano Sarti

La donna aveva 65 anni e viveva ad Ameglia: è caduta dalle scale, forse per un malore. Aveva lavorato all'Oto Melara.

Sarzana - Val di Magra - All'improvviso, senza un motivo ancora chiaro. Se n'è andata così Susanna Puxeddu, 65enne residente ad Ameglia, moglie dell'ex presidente provinciale e attuale vicepresidente regionale di Legambiente, Stefano Sarti, e madre di Edoardo, di 33 anni.

La donna, pensionata Oto Melara, è morta in seguito alla caduta dalle scale avvenuta ieri all'interno dell'abitazione della famiglia: non si sa ancora se a causa di un malore o per un tragico incidente domestico. Il marito, che in quel momento si trovava a Trani per lavoro, ha fatto immediatamente ritorno in Val di Magra, ma l'epilogo della tragedia era ormai segnato.



Il mondo dell'ambientalismo spezzino è scosso per l'improvviso lutto e sono centinaia le persone che stanno manifestando la propria vicinanza a Sarti e al figlio. Susanna viene ricordata come una persona solare, serena, sorridente e intelligente. Conclusa la carriera lavorativa era sempre stata vicino al marito nel suo impegno per la difesa dell'ambiente, pur senza mai assumere ruoli di primo piano.



Per stabilire le cause del decesso nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia e in seguito sarà comunicata la data dei funerali.