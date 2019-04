Tragedia a Luni, giovane investito e ucciso da un'auto

Accertamenti in corso. L'incidente è avvenuto in prossimità della stazione ferroviaria. Sul posto la Pubblica assistenza e i carabinieri.

Sarzana - Val di Magra - Tragico incidente nel primo pomeriggio sull'Aurelia a pochi metri dalla stazione di Luni. Un giovane residente in zona è stato investito da un'auto e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono subito giunti mezzi del 118 e della Pubblica assistenza ma il loro intervento è stato vano.



I Carabinieri hanno invece effettuato tutti i rilievi del caso per risalire alla dinamica dell'incidente.

La strada è stata chiusa a lungo.



(notizia in aggiornamento)