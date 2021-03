Torna a spacciare dove i carabinieri lo avevano arrestato pochi giorni prima

Un giovane è finito un'altra volta in manette, a Sarzana. Questa volta ha inveito contro i carabinieri non prima di lanciare 10 grammi di cocaina purissima nel canale in Via Fondamento.

Sarzana - Val di Magra - Due arresti in pochi giorni. Il secondo risale a ieri e questa volta il pusher avrà l'obbligo di firma fino ad arrivare al processo. L'ultimo arresto però è culminato anche con delle offese nei confronti dei carabinieri e con il lancio di 10 grammi di cocaina purissima, già suddivisa in dosi, in un canale.

Il giovane fermato, marocchino già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Sarzana. Durante un servizio di controllo del territorio lo hanno notato negli stessi luoghi dove lo avevano già arrestato pochi giorni orsono. Alla vista dei Carabinieri, il pusher ha immediatamente cercato di liberarsi dello stupefacente in suo possesso lanciandolo nel canale fluviale nei pressi di Via Fondamento a Sarzana.

Non contento, ha iniziato ad offendere e minacciare gli operanti con calci e pugni. I militari sono comunque riusciti a bloccarlo e pochi istanti dopo uno di loro, immersosi nelle acque del canale, è riuscito addirittura a recuperare parte della droga gettata dal malvivente, per un totale di circa 10 grammi di cocaina purissima, già suddivisa in dosi.

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo una nottata in caserma, questa mattina, dopo il rito direttissimo presso il Tribunale di La Spezia, è stato sottoposto all’obbligo di firma in attesa del processo.