Tegole, tende e finestre: il vento preoccupa. Numerosi interventi

Sarzana - Val di Magra - Numerosi interventi effettuati nella mattinata odierna dei vigili del fuoco spezzini a causa del forte vento che da ieri sera sta interessando la nostra provincia. Le richieste riguardano il pericolo causato da tegole pericolanti, così come tende e anche alcune finestre, in zona cittadina e nel comprensorio di Sarzana.

Un'altra squadra, stamani, è partita per sostituire quella che da ieri sera ha operato sul grosso incendio boschivo sulle alture di Cogoleto, in provincia di Genova. Anche in questo caso è il vento a creare le maggiori difficoltà alle squadre intervenute. A tal proposito si evidenzia che la Regione Liguria, nei giorni scorsi, ha decretato lo "stato di grave pericolosità" per il rischio di incendi boschivi fino al cessare delle condizioni che lo hanno reso necessario.

Durante tale periodo è vietato qualsiasi abbruciamento di residui agricoli e forestali, nonchè qualsiasi altra operazione che possa creare pericolo di incendio.