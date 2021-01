Sarzana - Val di Magra - Serata di controlli stradali da parte dei carabinieri. Una pattuglia della radiomobile di Sarzana, a seguito di un controllo in orario notturno, ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di un giovane automobilista per guida in stato di ebrezza: sottoposto ad etilometro, il suo tasso alcolemico è risultato il doppio del limite consentito.