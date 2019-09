Sarzana - Val di Magra - Incidente questo pomeriggio sul raccordo autostradale in prossimità di Melara. Tre automobili sono entrate in collisione, per dinamiche in fase di accertamento, gli occupanti dei mezzi hanno riportato ferite lievi per poi essere accompagnati agli ospedali della Spezia e Sarzana. Sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza Croce verde di Vezzano Ligure, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Il traffico ha subito disagi per tutta la durata dell'intervento.