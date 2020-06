Svuotano estintori nel parcheggio sotterraneo, denunciati due sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Due giovani sarzanesi sono stati denunciati per danneggiamento al termine delle indagini avviate nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Polizia di Piazza Vittorio Veneto. Tutto era partito dalla denuncia dell'amministratore del parcheggio sotterraneo di via Luigi Neri “Sarzana Park” e relativa al danneggiamento di due estintori.



Analizzando le immagini registrate dalle telecamere interne gli agenti della Squadra Anticrimine hanno estrapolato alcuni frame utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Nel video infatti si notava la presenza di un gruppo di sei giovani – tre ragazzi e altrettante ragazze – intenti in un primo momento a chiacchierare all'interno del parcheggio sotterraneo. Poco dopo le telecamere immortalavano però anche i due – un italiano e un rumeno, entrambi poco più che ventenni – che sradicavano senza motivo due estintori dagli appositi alloggiamenti svuotandoli all'interno del parcheggio creando così anche una nuvola bianca che ha invaso il locale.

Successivi riscontri investigativi hanno permesso di individuare la targa del veicolo utilizzato dai due per raggiungere il parcheggio risalendo anche a uno dei due risultato intestatario del mezzo. I responsabili del danneggiamento sono stati così individuati e denunciati.