Sversamento al distributore, venti mesi per bonificare

Sarzana - Val di Magra - Venti mesi di tempo da adesso per effettuare la bonifica al distributore Q8 in Via Cisa Sud a Santo Stefano, frazione Belaso. Questi i tempi per la Kuwait Petroleum Italia , così come stabiliti nella conferenza dei servizi, conclusasi nelle scorse settimane, che ha approvato il progetto di bonifica. Tutto parte nel 2017 da un “potenziale superamento dei livelli di Csc (concentrazione di soglia di contaminazione, ndr) di idrocarburi” - così nelle carte – successivo a uno sversamento di prodotto nel piazzale in seguito a un tentativo di furto; e meno di un anno prima si era verificata la mancata tenuta di una tubazione del gasolio, con l'avvio, già in quella circostanza, di un procedimento di bonifica. Come illustra la determinazione post conferenza dei servizi, ora la società dovrà prestare a favore del Comune di Santo Stefano una garanzia finanziaria di 113mila euro (fidejussione assicurativa o polizza bancaria), pari alla metà dell'importo stimato dei lavori di bonifica, a garanzia, appunto, della corretta esecuzione – nel rispetto quindi di tutte le prescrizioni - e del completamento dell'intervento, progettualmente curato dalla società Mares. Alla conferenza dei servizi hanno partecipato, sul fronte istituzionale, Settore Ambiente del Comune di Santo Stefano, Ato rifiuti della Provincia, Acam Acque. Assenti Asl e Arpal, ma quest'ultima è intervenuta facendo pervenire un parere scritto.