Sullo scooter senza assicurazione e revisione, in stato di ebbrezza, con due coltelli e senza patente

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri un 41 enne di Sarzana è stato denunciato per una sfilza di reati che non finisce più.

I Carabinieri della stazione di Castelnuovo Magra hanno fermato uno scooter il cui conducente è apparso subito in stato di ebbrezza. Il controllo all’etilometro ha confermato un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite di legge (0,5 grammi per litro).



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto ad un più accurato controllo, è risultato avere con sé due coltelli, che gli sono stati sequestrati. Per di più, da un accertamento effettuato al terminale, è emerso che la sua patente di guida era stata revocata la scorsa estate e che lo scooter non solo non era stato sottoposto a revisione periodica ma era sprovvisto di assicurazione da quasi due anni.

Il mezzo è stato quindi sottoposto a fermo in attesa di confisca e l’uomo ha collezionato, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, anche quelle per porto illegale di armi e per guida senza patente perché revocata, oltre ad essere sanzionato per l’omessa revisione, la mancanza di copertura assicurativa e, non da ultimo, violazione delle norme anti-Covid, visto che non aveva legittimi motivi per circolare di notte.