Sulle corde per un maxi nido di vespe sulla torre del Quattrocento

Sarzana - Val di Magra - Spettacolare ed urgente intervento di disinfestazione nella Torre di Guinigi a Ortonovo. A seguito di ripetute e preoccupate segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, la ditta di Poli Antonio si è calata dal campanile per la bonifica di un grosso nido di calabroni situato in una intercapedine esterna alla torre. Dopo aver effettuato gli ancoraggi per calarsi in piena sicurezza, l'operatore, opportunamente vestito e imbragato, ha raggiunto il nido per la bonifica e la rimozione. Lo spettacolare intervento, oltre ad avere eliminato l’oggettivo pericolo, ha tenuto con il naso all’insù decine di curiosi che hanno apprezzato la capacità tecnica dimostrata durante il difficoltoso intervento.