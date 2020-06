Sulla frana con le sneaker, salvati otto ragazzini

Sarzana - Val di Magra - E' una specie di bignami di cosa non fare sui sentieri del Golfo della Spezia o delle Cinque Terre o anche della Liguria in generale. C'è un po' di tutto: scarsa conoscenza del territorio, pessimo tempismo, nessuna esperienza di escursionismo, avventatezza e abbigliamento non idoneo. Il tutto abbinato alla giovane età degli otto protagonisti, che hanno avuto quantomeno la saggezza di chiamare i soccorsi quando hanno iniziato a vedersela brutta. E per fortuna sono potuti tornare a casa senza che nessuno si fosse fatto del male.

La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata nel pomeriggio di ieri. Otto giovanissimi turisti di Milano avevano lasciato Montemarcello, a circa 250 metri sul livello del mare, per raggiungere il mare e fare un tuffo. Ingolositi dalla bella giornata, non avevano però come presupposto molto più che una sana voglia di fare una camminata e arrivare in spiaggia. Hanno ben presto perso il sentiero, scegliendo di trovare una via alternativa per la discesa. Una via pericolosa, che li ha portati su una cengia a strapiombo in corrispondenza di un movimento franoso. Un percorso difficile che alcuni di loro stavano affrontando in pantaloncini corti e con scarpe più adatte allo skateboard al parco che alle escursioni in natura.



A peggiorare la situazione, in quel punto i telefoni non prendevano. Due ragazzi, rischiando la propria incolumità, sono riusciti comunque a raggiungere una spiaggia coperta dal segnale telefonico e hanno così potuto dare l'allarme. I soccorsi sono arrivati sul posto sia dal mare che da terra. Una squadra di vigili del fuoco è partita dalla Spezia insieme agli uomini del Soccorso Alpino, mentre i sommozzatori dei pompieri, insieme alla sezione nautica e ad una motovedetta della Capitaneria di Porto per il coordinamento delle operazioni, approcciavano dall'acqua.

Una volta individuati è stato necessario raggiungerli in corda dalla parete rocciosa. I vigili del fuoco assieme agli operatori del CNSAS sono riusciti cosi a calarli fino alla spiaggia sottostante mentre già il sole iniziava a tramontare. Nel frattempo la Capitaneria di Porto ha portato i primi ragazzi al porticciolo di Bocca di Magra dove ad attenderli c'erano i genitori. Successivamente è toccato ai rimanenti reduci di questa "avventura" salire sul gommone dei Vigili del Fuoco e venire condotti in salvo. Sono tutti in buone condizioni di salute, pronti a riprendere la vacanza.