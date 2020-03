Sarzana - Val di Magra - Proseguono a ritmo serrato i controlli della Polizia Municipale di Ameglia su tutto il territorio comunale. “Anche questa mattina – spiega il vicesindaco Cadeddu – i nostri agenti sono stati impegnati a Fiumaretta valutando ogni singola autocertificazione degli automobilisti fermati. Non sono state emesse denunce anche se sono in via di approfondimento alcuni casi. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi su spiagge e scogliere del territorio comunale dove era stata segnalata la presenza di persone intente a prendere il sole”.

L'amministratore aggiunge: “Il nostro corpo di Polizia Municipale è sempre disponibile per dare chiarimenti e informazioni in merito al nuovo DPCM e vista il protrarsi dell'emergenza stiamo valutando di anticipare l'assunzione dei vigili stagionali in modo da poter disporre di maggior personale per lo svolgimento dei turni e per effettuare controlli capillari. L'invito alla popolazione – conclude Cadeddu – è sempre quello di restare a casa e limitare al minimo gli spostamenti”.