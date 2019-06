Stop al consumo di alcolici in aree pubbliche, c'è l'ordinanza

Sarzana - Val di Magra - Fino al 20 settembre sarà vietato “consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in un qualsiasi contenitore in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate e le relative vicinanze, all'interno del perimetro del Comune di Sarzana, comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse e salvo diverse disposizioni”. È quanto prevede l'ordinanza firmata sabato dal sindaco Cristina Ponzanelli su proposta dell'assessore alla sicurezza Torri, facendo seguito a quella già emanata nel febbraio scorso per “contrastare gli effetti distorsivi della cosiddetta movida”.



Nel provvedimento si sottolinea come “le problematiche di sicurezza e di degrado della città sono legate anche alla presenza di persone che vi gravitano per le svolgimento di attività illecita quali la vendita di prodotti contraffatti e lo spaccio di sostanze stupefacenti, come risulta dai numerosi interventi svolti dalle Forze dell'Ordine. È emerso anche che alcuni soggetti consumano su area pubblica bevande alcoliche in modo smodato, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo, sedendosi al suolo o stazionando davanti ad attività commerciali, rivelandosi talvolta d'intralcio al passaggio delle persone e agli accessi delle attività. L'abbandono dei contenitori al suolo dopo le consumaizoni – si legge ancora – contribuisce negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni”. L'ordinanza osserva infine come “il consumo eccessivo e smodato di alcool comporta conseguenze negative per la salute di chi lo assume ed è spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti degeneri che sfociano sovente in una tendenziale aggressività verso il prossimo. È risultato infatti che, per ragioni futili, persone in condizione di alterazione psico-fisica siano venute alle mani tra di loro o abbiano riversato la loro aggressività verso passanti o commercianti”.

L'inosservanza delle disposizioni previste dall'ordinanza comporterà sanzioni amministrative da 100 a 500 euro e “all'atto della contestazione della violazione il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito” mentre il contenitore delle bevande sarà sequestrato.