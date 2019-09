Stazione di Sarzana e Skate Park, si spacciano fumo e coca alle 17.30

Sarzana - Val di Magra - Nel quadro dei potenziati servizi antidroga, ieri la Squadra Mobile spezzina è stata inviata a Sarzana dove ha controllato le aree cittadine a ridosso degli ambiti ferroviari.

Agenti in borghese hanno fermato alle 17.30 un cittadino straniero che, con fare sospetto, chiacchierando con due cittadini di nazionalità pachistana, veniva sorpreso nell’atto di cedere un involucro, dopo aver intascato del denaro. I poliziotti lo fermavano immediatamente e lo stesso, alla vista degli operatori, cercava di occultare in bocca un piccolo involucro, mentre uno dei due giovani pakistani, sottoposto al medesimo controllo, confidava di consegnato la somma di 20 euro per avere in cambio della droga.

A quel punto anche lo spacciatore, restituendo l’involucro che aveva in bocca, confermava la cessione della droga all’acquirente.

Lo straniero, un cittadino gambiano 32enne domiciliato a Massa, è stato deferito all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanza stupefacente che, immediatamente sequestrata ed esaminata dalla Scientifica, è risultata essere hashish. L’acquirente, 27 enne pakistano, è stato segnalato alla prefettura quale detentore di sostanza stupefacente per uso personale.



Sempre nel pomeriggio di ieri, anche il personale in borghese del Commissariato di Sarzana ha effettuato dei servizi antidroga che hanno riguardato l’area dello “Skate Park”. Nella circostanza è stato sorpreso un cinquantenne italiano mentre stava cedendo della cocaina, per un peso di 3,5 grammi ad un cittadino extracomunitario. Condotto in Commissariato e terminati gli accertamenti di rito, lo spacciatore è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti