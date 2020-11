Stalking e ingiurie verso i vicini, misura cautelare per un 66enne di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Ieri pomeriggio personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Sarzana ha dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, consistente nel divieto di avvicinamento alle parti offese, a carico di un uomo di 66 anni, incensurato, residente a Castelnuovo Magra, per il reato di stalking.

L’uomo aveva preso di mira una coppia di coniugi suoi vicini di casa coprendoli di insulti proferiti a voce alta al punto da essere chiaramente percepiti anche da altri residenti della zona. Non è stato risparmiato nemmeno il figlio minore delle vittime il quale, non appena usciva nel giardino dell’abitazione per giocare, veniva ingiuriato.

Ben presto agli insulti si sono aggiunte anche minacce e dispetti di ogni tipo, messi in atto anche in orari notturni. Le condotte, reiterate per mesi, hanno finito per cagionare nella coppia un perdurante stato d’ansia, costringendoli, per timore dell’uomo, a modificare le proprie abitudini familiari al punto da non invitare più amici e parenti e finendo per vivere chiusi in casa, senza poter nemmeno uscire in giardino .