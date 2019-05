Spostava rifiuti per bruciarli altrove, balneatore denunciato

I Carabinieri del gruppo Forestale hanno sanzionato e denunciato all'Autorità giudiziaria il titolare di uno stabilimento di Fiumaretta.

Sarzana - Val di Magra - Anche in orario notturno trasportava i rifiuti spiaggiati davanti al suo stabilimento in un'altra area di sua proprietà dove li bruciava violando le normative previste. Per questo motivo un balneatore di Fiumaretta, nel comune di Ameglia, è stato denunciato dai militari della Stazione dei Carabinieri Forestale di Sarzana i quali, dopo specifiche segnalazioni, hanno condotto le indagini anche di notte per ricostruire l'attività del titolare dello stabilimento.

Un modo di fare che non poteva passare inosservato visto che l'abbruciamento dei rifiuti spiaggiati, costituiti da materiali legnosi, plastica e sabbia, sprigionava fumi che si propagavano alle vicine abitazioni, con disagi e pericoli per la salute degli occupati.



Il responsabile è stato pertanto segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, deposito incontrollato di rifiuti, combustione illecita degli stessi e “getto pericoloso di cose”, sanzionato dall’art. 674 del codice penale, consistente, nella fattispecie, nell’emissione nociva di fumi atti a molestare le persone.