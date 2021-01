Spintona un carabiniere e prova a scappare: denunciato un 43enne

Sarzana - Val di Magra - E’ scattata la denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, nei confronti di un 43enne sarzanese che nella centrale Piazza Garibaldi, durante un controllo finalizzato alla sua identificazione, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri, spintonando un militare e dandosi improvvisamente alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del centro cittadino è stato raggiunto.

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno anche svolto un blitz alla ex colonia Olivetti di Marinella, dove è stato rintracciato un cittadino marocchino, senza fissa dimora, già conosciuto agli uffici, successivamente denunciato dai carabinieri di Arcola per ingresso illegale nel territorio dello Stato e violazione al testo unico sull’immigrazione.