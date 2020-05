Spaccio nei boschi di Montemarcello, 29enne in manette

Sarzana - Val di Magra - Una fiorente attività di spaccio nei boschi di Montemarcello Magra. A finire in manette e ad essere processato è un giovane pusher marocchino di 29 anni, senza fissa dimora in Italia. sorpreso dai carabinieri di Sarzana che lo hanno arrestato in flagranza di reato.



Durante alcuni controlli i militari hanno notato un bivacco nascosto tra la fitta vegetazione, all’altezza del secondo curvone per salire a Montemarcello.

La posizione sopraelevata era stata scelta ad hoc dallo spacciatore perché gli permetteva di vedere sia i mezzi dei clienti sia le pattuglie dei carabinieri impegnate nel controllo del territorio e riusciva sempre a nascondersi in tempo senza essere scoperto. Ma questa volta i carabinieri sono andati sul posto alle prime luci dell’alba, scendendo dall’alto, sorprendendolo alle spalle. In questo modo i carabinieri lo hanno colto all’improvviso e bloccato per sottoporlo a perquisizione, al termine della quale è stato trovato in possesso di: ventiquattro dosi cocaina, per diciannove grammi totali, destinate allo smercio; un telefono cellulare, usato per contattare gli acquirenti; materiale vario per il taglio e confezionamento.



La droga, il cui valore si vendita al dettaglio si aggira su duemila euro ca., è stata sequestrata insieme agli altri oggetti rinvenuti. “Quello di ieri – si legge in una nota dei militari sarzanesi - è stato l’ennesimo colpo inferto al traffico di sostanze stupefacenti messo a segno dai carabinieri di Sarzana che, negli ultimi 20 giorni, tra i boschi della val di vara e della val di magra hanno arrestato ben quattro spacciatori”. Questa mattina si è tenta l’udienza di convalida, in modalità da remoto, al termine della quale il giudice del tribunale della Spezia, Elisa Scorza, ha convalido l’arresto e comminato due anni di reclusione allo spacciatore, pena sospesa.