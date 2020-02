Spaccio a Sarzana e decine di persone controllate. Polizia in azione

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di ieri personale del Commissariato della Polizia di Stato di Sarzana, coadiuvato da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, nel corso di un mirato servizio di controllo e prevenzione spaccio nell’ambito della Stazione ferroviaria, effettuavano un appostamento accertando la presenza, in un punto privo di illuminazione lungo i binari, di un gruppo di cinque cittadini stranieri di origine marocchina due dei quali, un 18enne ed un 20enne pluripregiudicati noti agli operatori per spaccio di sostanze stupefacenti, venivano avvicinati, in due momenti diversi, da una donna e da un uomo. Gli operatori raggiungevano il sottopassaggio ferroviario ove procedevano al controllo della donna, trovata in possesso di 0.623 grammi di hashish, debitamente sequestrati, contestandole l’art. 75 DPR 309/90 e segnalandola alla Prefettura. Successivamente veniva fermato il secondo “cliente” che non era riuscito a concludere l’acquisto per mancanza di denaro.

I due marocchini venivano riconosciuti da entrambi gli acquirenti abituali e segnalati all’A.G. ex art. 73 DPR 309/90.

Verso le successive ore 23 gli operatori fermavano un’autovettura sospetta transitante in via Gramsci. Il conducente, 45enne genovese residente a Milano con precedenti specifici, veniva segnalato per ricettazione poiché trovato in possesso di un’autovettura risultata oggetto di appropriazione indebita da parte di altro individuo che l’aveva noleggiata da una società di leasing con sede a Milano.

Nel corso del servizio sono state controllate 35 persone e 8 autovetture.