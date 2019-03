Spacciavano nei boschi, beccati dai cacciatori

I carabinieri, muniti di visori notturni, si sono immersi fra gli alberi e hanno osservato tutto: coca, hashish, soldi e bilancino recuperati.

Sarzana - Val di Magra - Nel corso di un servizio mirato, i carabinieri di Sarzana e Santo Stefano hanno arrestato questa notte, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, tre maghrebini, tutti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. I militari avevano raccolto infatti le segnalazioni di alcuni cacciatori che battono la zona di Tavolara, i quali avevano riferito di un continuo via vai sospetto di auto nelle ore notturne. Appostatisi nei pressi di un capanno di caccia, i militari presenti con quindici unità, muniti di visori notturni, hanno tenuto d’occhio la piccola costruzione ed hanno osservato la scena: al momento giusto, dopo aver circondato la piccola costruzione, sono intervenuti ed hanno bloccato i tre pusher mentre cedevano una dose di cocaina ad un 40enne sarzanese.



La successiva perquisizione ha consentito agli investigatori di sequestrare altre sette dosi di cocaina, e quattro grammi di hashish, ed un bilancino, nonché trecento euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio, un coltello a scatto e quattro telefoni cellulari, utilizzati per i contatti con gli acquirenti. Gli arrestati hanno trascorso la notte in camera di sicurezza per comparire stamattina dinanzi al Giudice per il rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura della Spezia quale assuntore di stupefacenti. Nel corso del servizio notturno sono state controllate complessivamente oltre settanta persone e quaranta veicoli; per quattro di essi sono state elevate varie contravvenzioni al codice della strada.