Spacciatori dei boschi, preso un altro pusher nell'area parco

Sarzana - Val di Magra - Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione e contrasto dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sarzana. Nella mattinata e nel pomeriggio di ieri 22 gennaio, durante due distinte operazioni di polizia giudiziaria, hanno arrestato all’interno Parco fluviale Montemercallo-Magra-Vara, un pusher di 28 anni, trovato in possesso di droga tipo cocaina e hashish, pronta per essere venduta.



Nei giorni passati i carabinieri hanno monitorato i movimenti sospetti del giovane indaffarato nei suoi illeciti traffici, che avvenivano in mezzo alla boscaglia, sita nei confini comunali di Ameglia: alle prime luci dell’alba i militari hanno così fatto scattare la trappola e il pusher è stato bloccato e sottoposto a perquisizione durante la quale è stato trovato in possesso di un cristallo del peso di 14 grammi di “cocaina” e altri 68 grammi di analoga sostanza, già suddivisa in dosi da un grammo e prontissime per la vendita; altri venti grammi di hashish, suddivisi in dosi da un grammo: il tutto per un valore al dettaglio di 6mila euro. Fra il materiale sequestrato al giovane di nazionalità marocchina anche due bilancini di precisione utilizzati per pesare lo stupefacente; tre telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti, 130 euro i contanti, ritenuti provento dell’illecita attività, altro materiale tipico per il confezionamento della droga.