Spaccia in piazza tra i ragazzi, viene quasi investito, scappa e manda due agenti in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Si avvicinava a giovani e giovanissimi per piazzare qualche dose di stupefacente in Piazza Cesare Battisti a Sarzana e quando la polizia lo ha fermato ha sferrato un pugno ad un agente. La segnalazione di quella presenza è scattata la sera dell'11 ottobre. Giunti sul posto gli agenti hanno constatato che si trattava di una vecchia conoscenza: un cittadino 28enne marocchino già noto agli uffici per il reato di spaccio e già arrestato dai carabinieri per lo stesso motivo.

Il giovane è stato invitato a seguire gli agenti verso l’autovettura di servizio. Il 28enne s è improvvisamente divincolato e ha colpito un agente al costato, scappando poi in mezzo alla gente. E' stato inseguito dall’altro operatore e pur di guadagnare la fuga ha sbattuto contro un’autovettura che stava transitando. Nonostante la caduta il fuggitivo è riuscito a rialzarsi per poi scappare un'altra volta facendo le sue tracce dopo aver scavalcato una recinzione di un’abitazione privata. I due agenti sono stati curati Pronto soccorso. Hanno riportato traumi contusivi guaribili in 3 e 5 giorni. Infine, hanno proceduto a segnalare all’Autorità giudiziaria il 28enne per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.