Spaccia cocaina nei boschi di Montemarcello, arrestato

Sarzana - Val di Magra - Movimenti sospetti nella boscaglia di Montemarcello. Questa la pista seguita dai carabinieri della Val di Magra che hanno tratto in arresto un 28enne trovato in possesso di 7.2 grammi di cocaina.

L'intervento risale alla giornata di ieri quando i militari si sono appostati e hanno attesso, con pazienza. Poco dopo hanno colto sul fatto un marocchino che spacciava una dose di stupefacente ad un giovane. Per lo spacciatore non c’è stato scampo: immediatamente i Carabinieri della Radiomobile lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione. Addosso al 28enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, con precedenti penali sempre inerenti gli stupefacenti, i Carabinieri hanno trovato due dosi di cocaina da un grammo ed un involucro al cui interno erano custoditi altri 7,2 grammi di cocaina, risultata di buona qualità e destinata, con tutta probabilità, ad essere venduta ai tossicodipendenti della provincia spezzina. I Carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e più di tremila euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, mentre la cocaina ed il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.Dopo una nottata passata in caserma a Sarzana, questa mattina l’arrestato è stato tradotto davanti al Giudice della Spezia per l’udienza direttissima di convalida dell’arresto.