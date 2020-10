Spaccano il finestrino di un'auto sotto gli occhi degli agenti

Sarzana - Val di Magra - Non sapevano di essere già stati individuati e tenuti sotto controllo dagli agenti della Polizia stradale spezzina. Così, quando hanno rotto il finestrino di un'auto, è scattato un inseguimento che è terminato in breve tempo con il fermo di due ragazzi. Uno è giovanissimo, neanche maggiorenne, acciuffato direttamente dagli agenti. Era in compagnia di un ventenne, a sua volta bloccato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di Sarzana. Stavano provando ad intrufolarsi all'interno di un'auto parcheggiata sul lungomare di Marinella di Sarzana. Entrambi hanno già in carico precedenti per furto, lesioni personali, reati contro la persona e contro il patrimonio e sono stati quindi denunciati a piede libero per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

I proprietari dell’autovettura, una famiglia di turisti tedeschi, informati dell’accaduto dalle forze dell'ordine, hanno poi presentato regolare denuncia presso il commissariato di Sarzana.