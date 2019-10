Sottopasso ferroviario allagato a Sarzana e un fulmine mette fuori uso le pompe

Sarzana - Val di Magra - Sottopasso della stazione ferroviaria a Sarzana e altri piccoli allagamenti in centro e sulla variante. Sottopassi da evitare, invece, per un improvviso e violento temporale a Luni. E' il bilancio di questa giornata piovosa in Val di Magra dove nella giornata di oggi si sono concentrate maggiormente le piogge.

Con le piogge persistenti si è allagato anche il sottopasso ferroviario, che collega un binario e l'altro, di Sarzana. I disagi per pendolari e viaggiatori sono perdurati per circa un'ora perché a complicare la situazione ci si sono messi il temporale e un fulmine che ha messo fuori uso il differenziale delle pompe, in dotazione alla stazione ferroviaria, che avrebbero permesso di rimuovere l'acqua in tempi brevi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polfer.

Il traffico ferroviario è stato concentrato su un unico binario per permettere ai passeggeri di uscire dalla stazione. Con il sottopasso chiuso il lato di Via Cisa era irrangiungibile, quindi molti pendolari, sconsolati e sotto la pioggia, si sono avviati a piedi per recuperare la propria auto. In un'ora la situazione è tornata alla normalità.



Sono almeno cinque gli interventi dei Vigili del Fuoco che si sono adoperati per controllare che le acque nelle zone di Via Brigate partigiane, sulla Variante Aurelia, San Lazzaro, Via Ghiarettolo, Via Cisa, Via Muccini e ad Ameglia dove un cittadino, allarmato perché l'acqua è entrata nella sua abitazione al piano terra, ha chiamato i Vigili del Fuoco. Fortunatamente con il calare delle piogge sulle strade, l'acqua è andata via ma è stato comunque necessario l'intervento della Polizia municipale per regolamentare la viabilità.