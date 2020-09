Sospesa la Fiera di San Michele a Bottagna

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano, per esigenze anti contagio, lo scorso luglio ha annunciato la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche – ed eventi assimilabili – sul territorio comunale. Palazzo civico con nuovo provvedimento precisa che la sospensione riguarda anche la festa patronale di San Michele Arcangelo di Bottagna, in programma tra il 26 e il 29 settembre. Ciò comporta anche la sospensione della Fiera di San Michele, come recita l'ordinanza diramata a inizio settimana.