Sorpreso a urinare su una fioriera, sanzionato ventunenne

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera personale del Commissariato di Sarzana, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e alla verifica del rispetto delle misure anticontagio e antiassembramento previste dalla normativa vigente, da ultimo il dpcm del 18 ottobre 2020. Il servizio, ha visto le pattuglie intensificare l’attività di controllo del territorio soprattutto nelle zone di piazza Battisti, Garibaldi, adiacenze Teatro Impavidi, Matteotti, viale XXI Luglio, via Mazzini, zona Fortezza Firmafede, area “Cabano”, quartiere Crociata, area esterna stazione, Metropark e Skatepark.



Gli agenti non hanno rilevato particolari criticità, fatta eccezione per un giovane savonese di 21 anni, che è stato sorpreso ad urinare su una fioriera posta davanti ad una abitazione in piazza Cesare Battisti, per il quale è scattata la sanzione prevista dal regolamento di polizia urbana di 150 euro. Il bilancio della serata si è concluso con 56 persone e 11 veicoli controllati.