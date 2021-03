Sorpreso a rubare in un supermercato di Santo Stefano da un carabiniere fuori servizio

Sarzana - Val di Magra - Prima si è introdotto indisturbato nel supermercato, all’interno del centro commerciale, come un normale cliente, poi ha sottratto uno zainetto con il logo del Milan e ha iniziato a nasconderci dentro generi alimentari e prodotti per la pulizia.

Per sua sfortuna, però, in quel momento, tra gli scaffali del supermercato, c'era un appuntato dei Carabinieri in forza alla stazione locale, fuori servizio e intento a fare la spesa, al quale non è sfuggito l’atteggiamento del taccheggiatore. Il militare lo ha osservato e ha poi allertato il personale della sicurezza: insieme hanno proceduto al controllo e l’uomo, un 30enne residente a San Miniato, è stato fermato “con le mani nel sacco”. Dopo una rapida perquisizione, che ha confermato l’avvenuto furto, è stato così denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre la merce rubata (per un valore di circa cento euro) è stata restituita al proprietario del negozio.