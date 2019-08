Sarzana - Val di Magra - Ferragosto con denuncia per furto per una donna di 41 anni residente nella provincia di Parma e sorpresa con merce non pagata in un supermercato di Caniparola. I suoi movimento sospetti hanno destato l'attenzione del personale di vigilanza che ha subito provveduto ad avvertire i Carabinieri della stazione locale. La donna è stata trovata in possesso di generi alimentari e capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa sessanta euro.