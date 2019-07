Sarzana - Val di Magra - Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Sarzana hanno intensificato i controlli finalizzati principalmente alla prevenzione degli incidenti stradali causati dagli eccessi della movida notturna. Con l'arrivo dell'estate si intensifica il tratto soprattutto nelle zone vicine al mare per la presenza di turisti e si intensificano anche gli atteggiamenti fuori dalle regole. Durante il servizio sono stati controllati decine di automobilisti lungo le vie normalmente percorse dai frequentatori di locali notturni, al termine del quale è stato denunciato e ritirata la patente a un cittadino di origini rumene per guida in stato d'ebrezza. Non finiva qui perché anche la patente di un 58enne spezzino è finita nelle tasche degli uomini dell'Arma temporaneamente. L'uomo è stato sorpreso ad effettuare un sorpasso in curva contromano mettendo a rischio la circolazione stradale.