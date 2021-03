Soldi e droga nascosti nei panni sporchi, arrestato

Sarzana - Val di Magra - L'azione sinergica dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana nel contrasto e prevenzione allo spaccio di stupefacenti ha permesso di arrestare un 38enne di origini marocchine ma residente alla Spezia.

L’uomo, un pluripregiudicato già noto alle Forze dell’Odine per vari reati legati alla droga, è stato sorpreso dagli operanti all’interno della sua abitazione: in suo possesso, occultati nella cesta dei panni sporchi in bagno, nascondeva 51 grammi di hashish e ben millenovecento euro in contanti, provento delle sue illecite attività.

Dalla vendita sul mercato clandestino degli stupefacenti la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare allo spacciatore oltre 1.000 euro di guadagno.

I Carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e questa mattina è stato condannato dal Tribunale di La Spezia all’obbligo di firma in caserma.